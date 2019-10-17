رياضة | التعادل السلبي يحسم موقعة بيراميدز وسموحة في الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعادل السلبي يحسم موقعة بيراميدز وسموحة في الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة بيراميدز اف سي وسموحة والتي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الأسبوع الرابع من بطولة الدوري الممتاز.

ورغم العديد من الفرص التي أتيحت للفريقين للتسجيل إلا أن التوفيق لم يحالفهما وانتهت المباراة على واقع التعادل السلبي بدون أهداف.

بهذه النتيجة رفع بيراميدز رصيده للنقطة الثامنة في المركز الثاني مؤقتا، ورفع الفريق السكندري رصيده للنقطة الخامسة في المركز التاسع.

وجاء تشكيل بيراميدز للمباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

الدفاع: عمر جابر – وليفرد كانون – عبد الله بكري – محمد حمدي

الوسط: نبيل عماد "دونجا" – إيريك تراوري

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أمامهم: لومالا عبده – عبد الله السعيد – محمد فاروق

الهجوم: جون أنتوي.

أما كتيبة حسام حسن فجاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان

الدفاع: محمد حليمو - محمد الترهوني - محمد كوفي – أحمد أبو الفتوح

الوسط: حسام حسن – كريم يحيى – محمد نادي – ناصر ماهر - يوسف ديوب

الهجوم: رونالد وانجا