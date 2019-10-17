رياضة | مصدر في الأهلي: علاقتنا بالجهات الأمنية لا تقبل التشكيك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصدر في الأهلي: علاقتنا بالجهات الأمنية لا تقبل التشكيك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شدد مسئولو الأهلي علي قوة علاقة النادي بالجهات الأمنية، وأكدوا علي أن هذه العلاقة غير قابلة للتشكيك وتبرهن علي قوتها الكثير من الشواهد والدلائل عبر التاريخ.

وقال مصدر في الأهلي إن النادي يقدر تماما دور الجهات الأمنية في تأمين مباريات المنتخبات الوطنية والأندية المصرية في المسابقات المحلية والقارية.

وأوضح المصدر أن الجميع شاهد وتابع مساهمة الأمن ورجاله في الصورة الحضارية للبلاد عند استضافة الأحداث الرياضية الكبرى وآخرها بطولة الأمم الإفريقية التي جرت على الملاعب المصرية في يونيو الماضي بمشاركة 24 دولة، وفي حضور مئات الآلاف من الجماهير دون أن تحدث مشكلة واحدة.

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وأشار المصدر الي أحدا لن يستطيع إقحام الأهلي في اي أزمة مع الجهات الأمنية لاسيما وأن النادي يؤكد دوما علي ان كفاءة الأمن المصري دامغة وواضحة في إقامة مباريات الأندية المصرية المشاركة في البطولات الإفريقية بحضور جماهيري مكثف في الملاعب المختلفة.

وتأتي تأكيدات مسئولو الأهلي عقب بيان قوي أصدره مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب اليوم، الخميس، أكد خلاله النادي تقديره للجهود الأمنية وقرار تأجيل مباراة الزمالك التي كان مقررا لها بعد غد السبت في الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز لكن الاهلي رفض خوض اي مباراة في الدوري قبل إقامة مباراة الاهلي و الزمالك.

أوضح المصدر أن الأهلي يحافظ على حقوقه فقط طالما أن هذه الحقوق لا تتعارض مع الثوابت الأمنية كما أن هذه الحقوق من مصلحتها إرساء مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص والحفاظ على انتظام مسابقة الدوري المصري بما يحافظ علي تحسين صورة الكرة المصرية ويبعد العشوائية التي يحاول البعض اقحامها في الكرة المصرية والتي تقلل من جهود الأمن في تنظيم المسابقات المحلية.