رياضة | نجم مانشستر سيتي يعود للتدريبات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم مانشستر سيتي يعود للتدريبات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي عودة نجم الفريق للمشاركة في التدريبات من جديد وذلك تمهيداً لعودته إلى الملاعب من جديد بعد الإصابة التي لحقت به خلال الفترة القليلة الماضية وأبعدته عن الملاعب وأخرجته من حسابات الاسباني بيب جوارديولا المدير الفني للسيتزينز .

وشهد مران اليوم الخميس عودة الظهير الأيسر لبطل البريميرليج الموسم الماضي الفرنسي بنجامين ميندي إستعداداً للمباراة المنتظرة التي يستعد فريقه لخوضها يوم السبت المقبل ضد فريق نادي كريستال بالاس لحساب مباريتا الجولة التاسعة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم .

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وأعلن موقع الفريق على شبكة الإنترنت أن اللاعب عاد للتدريبات للمرة الأولى بعد نهاية فترة التوقف الدولي والتي أدت إلى توقف مباريات البطولة لمدة إسبوعين بسبب أجندة الفيفا التي شهدت إقامة الكثير من المباريات الدولية الودية وكذلك مباريات التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا 2020 وتصفيات آسيا المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2022 .

وكان اللاعب قد تعرض للإصابة على مستوى أوتار الركبة أثناء مشاركته مع فريقه ضد وولفرهامبتون في البريميرليج حيث يسعى جوارديولا في إستغلال اللاعب وإشراكته بسبب تميزه في مركز الظهير الأيسر من أجل اللاحق بالمتصدر ليفربول الذي يسبق السيتزينز بثمانية نقاط كاملة وينتظر تعثر رفقاء محمد صلاح الذين نجحوا في الفوز بثمانية مباريات " العلاقة الكاملة " .