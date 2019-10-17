رياضة | موعد الكلاسيكو الجديد بعد التأجيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد الكلاسيكو الجديد بعد التأجيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت لجنة المسابقات بالأتحاد الاسباني لكرة القدم اليوم الخميس تاجيل كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد والتي كان مقرراً لها يوم السادس والعشرين من شهر أكتوبر الجاري وذلك بسبب الإحتجاجات والتظاهرات التيتقام في إقليم كتالونيا والتي تطالب بالإستقلال عن دولة إسبانيا وتنفيذ مطالب الأقليم التي لطالما طالبوا بها خلال السنوات القليلية الماضية .

وفي بيان صحفي نشرته صحيفة " سبورت " الإسبانية أكدت أن اللجنة إستقرت على أن يكون موعد الكلاسيكو الجديد بعد التأجيل يوم الثامن عشر من شهر ديسمبر المقبل وستقام المباراة على ملعب الكامب نو بعد أن ظهرت أصوات مطالبة بنقل المباراة إلى ملعب السانتياجو بيرنابيو معقل فريق نادي ريال مدريد .

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وكانت رابطة الليجا الإسبانية قد طالبت يوم أمس الأربعاء نقل المباراة بعيداً عن ملعب الكامب نو بسبب الإحتجاجات وخوفاً على اللاعبين والجماهير من المظاهرات والتجمعات لكن إدارة الملكي والبلوجرانا رفضا هذا العرض ما جعل الأمن الاسباني يطلب إقامة المباراة في وقت لاحق .

ومن المنتظر أن تبلغ المظاهرات ذروتها يوم المباراة الموافق السادس والعشرين من أكتوبر خاصةً أن المحتجين أمهلوا الحكومة الأسبانية فرصة لنهاية الشهر الجاري من أجل تحقيق مطالبهم وفي حالة تم رفضها سوف يلجأوا إلى بعض أعمال التخريب وقطع الطريق والتصعيد بالشكاوي إلى أعلى المحاكم الدولية لضمان الحصول على حقوقهم التي يروا أنها مشروعة.