رياضة | خاص| الأهلي يخطط لقلب الطاولة على الجميع والتعاقد مع صفقة القرن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص| الأهلي يخطط لقلب الطاولة على الجميع والتعاقد مع صفقة القرن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط مسؤولو النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، للتعاقد مع صفقة من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعلم "الخليج 365 الرياضي" من مصدر موثوق، أن مسؤولي المارد الأحمر، سيدخلون في مفاوضات مع البرازيلي كينو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز سبورت والمعار إلى صفوف الجزيرة الإماراتي، للحصول على خدماته بالموسم الجديد.

وأضاف المصدر، أن إدارة التعاقدات المتمثلة في أمير توفيق، جست نبض مسؤولي الفريق المملوك للإماراتي سالم الشمسي، شفويا لمعرفة مدى استعداداهم للتنازل عن خدمات اللاعب بشكل رسمي.

واختتم المصدر، "كينو، واحدا من أبرز اللاعبين التي ظهرت على الساحة المصرية الموسم الماضي، وفرض نفسه بشكل صريح على أكبر الأندية المحلية والعربية والعالمية، وهو ما يعد هدفا واضحا للقلعة الحمراء لتدعيم صفوفه الهجومية بالموسم المقبل".

وكان بيراميدز سبورت، أعلن عن إعارة كينو لاعب الفريق إلى صفوف الجزيرة الإماراتي، لمدة موسم واحد، إلا أن اللاعب يغيب حاليا عن مباريات الفريق بسبب الإصابة.

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الخطيب يتدخل لمنع فايلر من الرحيل عن تدريب الأهلي



وكلف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي، الاستفسار من السويسري رينيه فايلر، حول أنباء مفاوضاته لتدريب منتخب سويسرا والرحيل عن القلعة الحمراء في الوقت الراهن.

الرد الأول من فايلر على أنباء تدريب منتخب سويسرا



من جانبه، عقد عبدالحفيظ جلسة قصيرة مع فايلر بشكل منفرد، قبل انطلاق مران اليوم في ملعب التتش، واستفسر عبدالحفيظ من المدرب السويسري عن أنباء مفاوضته لتدريب منتخب بلاده.

وأوضح عبدالحفيظ لفايلر أن استفساره جاء بأوامر الخطيب، وجاء رد فايلر حاسمًا بأن تلك الأنباء عارية من الصحة مشيرًا إلى أنه تلقى أنباء شفوية من بعض أصدقائه في سويسرا بتردد اسمه لتدريب منتخب سويسرا إلا أنه لم يتلق مفاوضات رسمية من جانب منتخب بلاده.

وتولي فايلر تدريب الأهلي في الأول من سبتمبر الماضي، وقاد المارد الأحمر في 6 مباريات، فاز بها جميعًا، الأولي كانت أمام فريق كانو سبورت الغيني في دوري أبطال أفريقيا بذهاب دور الـ32 من بطولة أفريقيا، والزمالك في السوبر المحلي ثم كانو سبورت في موقعة العودة، وثلاث مباريات في بطولة الدوري الممتاز أمام سموحة والإنتاج الحربي وأسوان.