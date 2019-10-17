رياضة | رسمياً.. الكشف عن شعار كوبا 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسمياً.. الكشف عن شعار كوبا 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف إتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم " كونميبول " اليوم الخميس شعار بطولة كوبا أمريكا المقرر إقامتها صيف العام المقبل 2020 والتي تقام للمرة الأولى بنظام مشترك بين دولتين وهما الأرجنتين وكولومبيا في تاريخ البطولة الكبيرة التي تقام في القارة اللاتينية .

ومن المنتظر أن تقام النسخة القادمة بشكل خاص وإستثنائي خاصةً وأنها ستصبح فيما بعد فردية كل أربعة أعوام بدلاً من إقامتها بصورة زوجية كل عامين حيث جاء شعار البطولة عباراة عن ألوان الدولتين المستضيفتين للنسخة القادمة ما يدل على وحدة القارة اللاتينية وجماهير كرة القدم .

ويرمز شعار بطولة كوبا 2020 إلى الأرض والشمس بالإضافة إلى النجوم وصرح هوجو فيجريديو رئيس المسابقات في إتحاد الكونميبول بعد الإعلان عن الشعار الجديد أن يبعث ويدل على الإستمتاع بكرة القدم والإحتفال بأوجه البسمة وجلب السحر إلى جميع مشجعي كرة القدم في القارة .

وستقام البطولة بنظام جديد للمرة الأولى ستزيد معه عدد اللقاءات إلى ثمانية وثلاثين مباراة مع تقسيم المنتخبات المشاركة على مجموعتين كل مجموعة تضم ستة منتخبات شمال وجنوب .

وستضم مجموعة الشمال منتخبات :-

البرازيل.

فنزويلا .

كولومبيا .

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الإكوادور .

بيرو.

ومنتخب يتم دعوته من خارج القارة.

فيما ستضم مجموعة الجنوب منتخبات :-

الأرجنتين.

تشيلي .

باراجواي .

أوروجواي .

بوليفيا .

منتخب يتم دعوته من خارج القارة .

نظام التأهل

يتأهل أول أربعة منتخبات من كل مجموعة لربع النهائي لتبدأ المرحلة الإقصائية وتم الإتفاق على أن تقام مباراة الافتتاح في الأرجنتين والنهائي في كولومبيا وسيتم تحديد هوية المجموعات يوم الثالث من ديسمبر وتبدأ يوم الثاني عشر من شهر يونيو حتى الثاني عشر من شهر يوليو .