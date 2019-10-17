رياضة | لوشيسكو: سوف نخطف الثلاث نقاط من ضمك وبهذه الطريقة استغلينا فترة التوقف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لوشيسكو: سوف نخطف الثلاث نقاط من ضمك وبهذه الطريقة استغلينا فترة التوقف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لفريق الهلال، عن مباراة فريقه أمام ضمك، والمقرر إقامتها غدا الجمعة الموافق 18 أكتوبر 2019، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وقال لوشيسكو في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "استغلينا فترة التوقف بإراحة بعض اللاعبين، المجموعة جاهزة للمباريات، أمامنا مباريات متتالية، سنركز على مواجهة ضمك للظفر بالثلاث نقاط ومن ثم المباراة التالية".

وتابع: "اليوم سنستعيد لاعبي المنتخب، وسنبدأ الإعداد لمواجهة ضمك بمناقشة أخطاء اللقاء الأخير أمام الاتفاق".

وبالحديث عن الإصابات؛ قال: "هذا أمر طبيعي فكرة القدم مليئة بالاحتكاكات، وخاصة في ظل ضغط المباريات مابين النادي والمنتخبات، كل الإصابات التي تعرض لها اللاعبين كانت بسبب إلتحامات مع المنافسين".

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وبسؤاله عن مدى تأثير غياب خربين على آداء الهلال قال: "مستحيل أن تبنى الخطة على وجود لاعب واحد من عدمه، كرة القدم الآن أصبحت أكبر من مجرد خطة تقليدية أو رقم واحد، مع التأكيد على أهمية خربين وإمكاناته".

وتعرض خربين لإصابة قوية أثناء مشاركته مع منتخب بلاده سوريا أمام جزر المالديف في المباراة التي جمعت بين الفريقين، مساء الخميس الماضي، على ملعب راشد بنادي شباب الأهلي وانتهت بفوز منتخب سوريا على جزر المالديف بنتيجة بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة الثانية بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وأثبت الكشف الطبي الذي خضع له عمر خربين مهاجم الهلال بين تعرضه لإصابة بإلتواء في كاحل القدم، وحاجته للخضوع إلى برنامج علاجي ستصل إلى شهر تقريبًا، إذ ربط الجهاز الطبي مدة غيابه باستجابته للعلاج فيما سيجري فحوصات طبية بصفة دورية أثناء البرنامج للوقوف على حالته، وتحديد مدة غيابه النهائية.

ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيده 16 نقطة ، حصدهم من 6 مباريات، فاز في 5 لقاءات، وتعادل في مباراة وحيدة، فيما يتواجد فريق ضمك في المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط.