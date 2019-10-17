رياضة | رئيس الاتحاد الاسباني يؤكد السبب الحقيقي وراء تأجيل الكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الاتحاد الاسباني يؤكد السبب الحقيقي وراء تأجيل الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الاسباني الممتاز لكرة القدم عقب تأجيل مباراة ريال مدريد ضد برشلونة اولتي كان مقرراً لها السادس والعشرين من شهر أكتوبر الجاري لتصبح في شهر ديسمبر المقبل على ملعب الكامب نو أن السبب الحقيقي وراء عدم لعب المباراة في موعدها يرجع إلى الخوف على اللاعبين والجماهير من المظاهرات التي يشهدها إقليم كتالونيا .

وقال تيباس في تصريحات نقلتها صحيفة " ماركا " الإسبانية أن الجميع في إتحاد الكرة كان يحاول أن تقام المباراة في موعدها خاصةً أن تلك المباراة يسبقها الكثير من التحضيرات فيما يخص الملعب والقنوات الناقلة والكاميرات التي يتم دخولها إلى أرضية الملعب وعرضنا على الفريقين إقامتها في ملعب سانتياجو بيرنابيو بدلاً من الكامب نو .

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وواصل تيباس " وصلنا صباح اليوم الخميس بعض المكاتبات من إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ونظيرتها في نادي برشلونة ترفض أن تقام المباراة على ملعب سانتياجو بيرنابيو وكان لازماً على لجنة الكرة أن تضع موعد آخر يكون مناسب للفريقين .

وأنهى " وجدنا أن السادس والعشرين من شهر ديسمبر هو الموعد المناسب بعد أن عرض بعض أعضاء الاتحاد الاسباني إقامة اللقاء يوم الثامن عشر من الشهر ذاته لكن ذلك الموعد لم يكن مناسباً خاصةً وأنه يشهد إقامة مباريات إقصائية لبطولة كأس ملك إسبانيا والتي تلعب على ثلاثة أيام لذلك تم تحديد يوم 26 ديسمبر .