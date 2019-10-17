رياضة | طلعت يوسف يعلن قائمة الاتحاد لمواجهة وادي دجلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلعت يوسف يعلن قائمة الاتحاد لمواجهة وادي دجلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، عن قائمة فريقه لمواجهة وادي دجلة، بالدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يحل دجلة، ضيفا على الاتحاد السكندري، مساء غدا الجمعة على ملعب الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري العام.

وجاءت قائمة الاتحاد كالآتي:-

حراسة المرمي: عماد السيد و محمود الزنفلى.

خط الدفاع: أسامه العزب ومحمود شعبان وإسلام جمال ومحمود رزق ومحمد أنور والسيد سالم.

خط الوسط: نور السيد وكريم الديب وأحمد نبيل مانجه وهشام محمد وخالد الغندور وأحمد رفعت وأحمد حجى وأيمن الغباشى رزاق سيسيه.

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خط الهجوم: محمد جدو وبناهينى وخالد قمر.

"الاتحاد السكندري يعلن عن زيه الجديد"

وأتم مجلس إدار نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي تعاقده مع أحدى الشركات السعودية لتوريد الملابس الرياضية لفرق النادي وفي مقدمتها الفريق الأول لكرة القدم و ذلك في إطار حرص مجلس الإدارة على الارتقاء بمستوى الملابس و الأدوات الرياضية لجميع الفرق بما يليق بشعبية وجماهيريه زعيم الثغر.

وجرت خلال الفترة الماضية مفاوضات مكثفة بين إدارة النادى و الشركة السعودية بحضور رئيس الشركة و الوفد المرافق له لمقر النادى من أجل الوصل إلى أجود و أفضل وأرقى التصميمات والخامات بالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة طلعت يوسف الذي أشاد كثيراً بالأطقم الجديدة و التي تحمل ماركة " X - Tep " وسوف يرتديها حصرياً نادى الاتحاد السكندري داخل جمهورية مصر العربية و من المقرر شحنها خلال الأيام القادمة حيث من المقرر أن تكون أول مباراة رسمية بالزي الجديد مباراة المحرق البحريني في البطولة العربية بالإسكندرية يوم الأحد الموافق ٣ نوفمبر في حال الانتهاء من جميع الإجراءات .

كما تم الاتفاق مع الشركة السعودية على إنشاء "ستور " بنادى الاتحاد السكندري بمقر النادى بالشاطبي سيتم من خلاله بيع جميع المنتجات الخاصة التي تحمل أسم و شعار النادى و لاعبيه وجارى العمل حالياً بالمكان المخصص لإنشاء الـ " ستور " سواء داخل النادى و المكان الأخر على سور النادى أيضاً ، و سيكون متاح للعمل و خدمة الأعضاء و الجماهير خلال مدة تتراوح من ثلاثة إلى ستة أشهر على أقصى تقدير .

و سوف يتم الإعلان قريباً عن مؤتمر صحفي للإعلان رسمياً عن التعاقد مع الشركة السعودية و التي يمتد تعاقدها مع نادي الاتحاد السكندري لمدة ثلاث مواسم .