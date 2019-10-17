رياضة | عاجل.. الاتحاد الإسباني يعلن تأجيل الكلاسيكو ويحدد الموعد النهائي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الاتحاد الإسباني يعلن تأجيل الكلاسيكو ويحدد الموعد النهائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم منذ قليل تأجيل لقاء الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد لدواعي أمنية بالمباراة التي كان من المقرر لها يوم السبت 26 أكتوبر بالجولة العاشرة.

واكد الاتحاد الإسباني على أن موعد مباراة الكلاسكيو الجديد سيكون يوم 26 ديسمبر وستقام المباراة على ملعب الكامب نو معقل فريق برشلونة.

وكانت لجنة المنافسات قد عرضت على ريال مدريد وبرشلونة نقل المباراة من ملعب الكامب نو إلى ملعب البرنابيو في مدريد ولكن تم رفض هذا المقترح من جانب الفريقين.

وبعد اجتماع دام لأكثر من ساعة مساء اليوم تم اتخاذ القرار بتأجيل المباراة حفاظاً على سلامة اللاعبين والجماهير بسبب اعمال الشغب في إقليم كتالونيا ليتم تحديد يوم 26 ديسمبر موعداً نهائياً للمباراة.