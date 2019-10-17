رياضة | بعد إستقالته.. كشف حساب علي ماهر مع إنبي (أرقام)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد إستقالته.. كشف حساب علي ماهر مع إنبي (أرقام) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم علي ماهر المدير الفني لفريق إنبي بإستقالته من منصبه بالنادي البترولي، وذلك بعد الهزيمة التي تلقاها الفريق مساء اليوم الخميس، أمام الإنتاج الحربي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقاد علي ماهر فريق انبي في 4 مباريات بالدوري الممتاز بالموسم الحالي، تعادل في مباراة مع طلائع الجيش، وخسر 3 مباريات أمام بيراميدز 4 - 0 ، وسموحة 2- 1، والإنتاج الحربي 1-0، وحصد نقطة وحيدة يحتل بها المركز الأخير في جدول ترتيب البطولة.

ماذا قدم علي ماهر في 321 يومًا مع إنبي؟

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تولي علي ماهر القيادة الفنية لفريق إنبي في 30 نوفمبر لعام 2018، أي منذ (321 يومًا) تقريبًا، خاض 24 مباراة مع الفريق البترولي في مختلف البطولات ( 23 بالدوري الممتاز - 1 مباراة بكأس مصر)، حقق الفوز في 6 مباريات، وخسر 9 مباريات وحسم التعادل نتيجة 9 مباريات.

سجل لاعبو إنبي تحت قيادة علي ماهر 22 هدفًا، بينما استقبلت شباك الفريق 27 هدفًا، ويعد الثلاثي رامي صبري، ومحمود قاعود وأحمد شكري الأكثر تهديفًا مع "ماهر" وسجل كل منهما 3 أهداف.

أكبر انتصار حققه إنبي تحت قيادة علي ماهر كان علي حساب فريق الجونة بنتيجة 4-0 في لقاء الجولة الـ29 من الدوري الممتاز بالموسم الماضي، أما أكبر هزيمة تلقاها الفريق البترولي معه كانت برباعية نظيفة أمام بيراميدز في الجولة الأولي من الدوري بالموسم الحالي.

وأنهي إنبي بطولة الدوري الممتاز بالموسم الماضي تحت قيادة "ماهر" بالمركز التاسع برصيد 40 نقطة، ونجا من شبح الهبوط بعد صراع شرس مع أندية المؤخرة، ولا ترغب إدارة النادي في تكرار نفس أزمة الموسم الماضي، ولذا قررت الموافقة على استقالة المدرب مبكرًا.