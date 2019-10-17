رياضة | رسميا.. على ماهر يستقيل من تدريب إنبي واتفاق "جنتلمان" بالاستمرار مؤقتا

وحرص ماهر، على إجراء مكالمة هاتفية مع زكريا السيد رئيس النادي وأبلغه بقرار الاستقالة، وهو ما رحب به رئيس النادي، في ظل النتائج المتواضعة التي يعيشها منذ بداية الموسم.

واتفق الطرفين، على استكمال ماهر، مهمته على رأس القيادة لحين تعيين جهاز فني جديد، يقود الفريق خلال المرحلة المقبة من البطولة.

وقرر مجلس الإدارة خصم مبلغ 15 ألف جنيه من كل لاعب بالفريق، عقب الهزيمة واستمرار عدم صرف المستحقات لحين تحسن النتائج.

وكان إنبي، واصل نتائجه المخيبة بالدوري العام بعدما تلقى هزيمة أمام الإنتاج الحربي، بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة.