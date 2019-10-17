رياضة | بشرى سارة لجماهير الاتحاد قبل مواجهة الوحدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بشرى سارة لجماهير الاتحاد قبل مواجهة الوحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي الاتحاد عن تعافي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خالد السميري، من الإصابة التي تعرض لها مؤخرا.

وأوضح الاتحاد أن السميري جاهز بنسبة 100%، للمشاركة في مباراة الوحدة، وفقًا لقرار المدير الفني لويس سييرا.

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ويستعد فريق الاتحاد لمواجهة نظيره الوحدة، يوم السبت الموافق 19 أكتوبر 2019، على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويعاني الاتحاد من سوء النتائج تحت قيادة سييرا منذ بداية الموسم؛ وخسراته 3 مباريات في أول 6 جولاته بمسابقة دوري المحترفين، كما ودع بطولة دوري أبطال آسيا من الدور ربع النهائي، على يد الهلال، بعد أن تعادل سلبياً إياباً، وخسر بثلاثية مقابل هدف إياباً.

ويحتل نادي الوحدة المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 12 نقطة، فيما يتواجد الاتحاد في المركز السادس عشر برصيد 9 نقاط.