أمير القصيم ورئيس اتحاد السيارات والدراجات النارية يعطيان شارة انطلاق "رالي القصيم"

جدة - عمرو شويل بريد- خالد المرشود

أعطى الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل شارة انطلاق المرحلة الاستعراضية لرالي القصيم اليوم، الذي يشكل الجولة الثانية من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية، بتنظيم من الاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية، وبدعم من الهيئة العامة للرياضة ورعاية عبد اللطيف جميل للسيارات، ومجموعة “أم بي سي” الإعلامية والعربية للإعلانات الخارجية، والمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، وذلك بمركز النخلة بمدينة بريدة، بحضور جماهيري حاشدٍ وقوي من عُشّاق رياضة السيارات والراليات الصحراوية.

عزف السلام الملكي فور وصول سموه مقر الحفل, تلا ذلك كلمة لصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية أكد من خلالها على أهمية هذا الحدث الرياضي والذي يشكل منعطفاً تاريخياً في رياضة السيارات من خلال ما تشهده من تطوراً كبيرً بفضل من المولى سبحانه وتعالى ثم بفضل من دعم سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ ومتابعة مباشرة من الهيئة العامة للرياضىة برئاسة أخي سمو الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل ـ حفظه الله ـ, مشيراً إلى أن هذه الرالي هو أكبر مشاركة بتاريخ راليات المملكة وهذا الأمر يعطينا التفاؤل والأمل بنجاح إستضافتنا لحدث عالمي كبير وهو رالي دكار الذي تستضيفه المملكة خلال يناير القادم وستكون نقلة نحو العالمية لرياضة السيارات بالمملكة، مقدماً شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على رعايتة انطلاق رالي القصيم وترأسه اللجنة العليا المنظمة للرالي.

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وأكد الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس اللجنة العليا لرالي القصيم عن فخره واعتزازه بانطلاق الرالي بمشاركة 90 متسابقاً من عدد من دول العالم، مبيناً بأنه لاشك ان هذا العدد مقياس أساسي على الرغبة للمشاركة مثل هذه الراليات الخادمة للمنطقة والوطن بشكل عام، مثنياً على جهود الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل ولمشرف عام الراليات بالمملكة عبدالله با خشب وكافة زملائه على هذه الترتيبات المهنية المقدمة في الرالي، مقدماً شكره وتقديره لكافة مدراء الجهات الحكومية بالمنطقة ومنسوبيها على هذه التكاتف في تقديم كافة التسهيلات خدمة للمنطقة وأهلها.

وأشار الأمير فيصل بن مشعل على أن كل فعالية رياضية تخدم المنطقة وأبناءها في كافة المجالات لاشك أنها مفخرة لها، مبدياً سعادته بوجود مشاركين دوليين على مستوى عالمي، سائلاً المولى عز وجل أن يحقق هذا الرالي الهدف المطلوب من اقامته.

عقب ذلك أعطى سمو أمير منطقة القصيم وسمو رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية شارة الانطلاق للمتسابقين لخوض المرحلة الاستعراضية بمنطقة وهطان جنوبي مدينة بريدة بمسافة 3،5 كلم، بمشاركة 90 سائقاً من 13 دولة من مختلف دول العالم، بحضور جماهيري حاشد وقوي من عشاق رياضة السيارات والراليات الصحراوية.

الجدير بالذكر أن الرالي يستمر الرالي لمدة يومين، وسيخوض المُشاركون من خلاله يوم الجُمعة المرحلة الخاصة الثانية، ومسافتها 170 كيلومتر، تنطلق من أم سدرة، بينما تُقام المرحلة الخاصة الثالثة يوم السبت، ومسافتها 200 كيلومتر، تنطلق من الشماسية، ويُقام عقب إنتهائها حفل إختتام الرالي وتوزيع الكؤوس على الفائزين.

حضر الحفل وكيل منطقة امارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومشرف عام الراليات بالمملكة عبدالله باخشب، ومستشار سمو امير القصيم إبراهيم الماجد، ومدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة عبدالعزيز السناني، وعدد من المتسابقين والهواة.