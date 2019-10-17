شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربي يفوز على إنبي بهدف نظيف في الجولة الرابعة من الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق الإنتاج الحربي الفوز على نظيره إنبي بنتيجة 1-صفر خلال المباراة التي جمعت بينهما اليوم، الخميس، على ملعب بتروسبورت في الجولة الرابعة بمسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم.

سجل هدف المباراة الوحيد لاعب الإنتاج الحربي محمد رجب في الدقيقة 54.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد الإنتاج الحربي إلى 6 نقاط في المركز الثامن مؤقتا بجدول ترتيب الدوري.. فيما تجمد رصيد إنبى عند نقطة واحدة في المركز الـ18 والأخير.