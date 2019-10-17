شكرا لقرائتكم خبر عن مصر المقاصة يفوز على المصري البورسعيدي بهدف نظيف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق مصر المقاصة الفوز على المصري البورسعيدي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت، اليوم الخميس، على استاد الجيش بالسويس في إطار منافسات الأسبوع الرابع بمسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم.

سجل الهدف، اللاعب صلاح أمين من ضربة جزاء احتسبها الحكم في الدقيقة 86 ليرفع رصيد فريقه «مصر المقاصة» إلى 6 نقاط في المركز السادس مؤقتًا بجدول ترتيب الدوري، فيما تجمد رصيد المصري البورسعيدي عند 4 نقاط في المركز التاسع.