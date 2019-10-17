شكرا لقرائتكم خبر عن شرط وحيد من مانشستر يونايتد لضم «ماندزوكيتش» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ديلى إكسبريس» الإنجليزية، أن فريق مانشستر يونايتد حدد شرطا وحيدا للموافقة على ضم الكرواتى ماريو ماندزوكيتش مهاجم يوفنتوس الإيطالى خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل.
وقالت الصحيفة، إن إدارة مانشستر يونايتد طالبت الكرواتى ماندزوكيتش بتخفيض مطالبه المالية من حيث الأجور، لإتمام التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
أوضحت الصحيفة، أن الكرواتى ماريو ماندزوكيتش كان يتقاضى راتبًا سنويًا مع يوفنتوس الإيطالى بقيمة 5.4 مليون إسترلينى.
وخرج المهاجم الكرواتى ماندزوكيتش من حسابات المدرب الجديد ليوفنتوس ماوريسيو سارى، كما تم استبعاده من قائمة دورى أبطال أوروبا للموسم الحالى وذلك بعد عودة المهاجم الأرجنتينى جونزالو هيجواين مرة أخرى إلى صفوف السيدة العجوز إلى جانب وجود باولو ديبالا وكريستيانو رونالدو فى خط الهجوم، حيث أصبح دور النجم الكرواتى مهمشًا.
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