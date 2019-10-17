شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر ميلان يقترب من التعاقد مع «جيرو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «كالتشيو ميركاتو» الإيطالية، رغبة نادى إنتر ميلان فى التعاقد مع الدولى الفرنسى أوليفيه جيرو، مهاجم فريق تشيلسى، خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل.

وقالت الصحيفة، إن إدارة الإنتر توصلت إلى اتفاق شفهى مع المهاجم الفرنسى ليكون بديلًا للدولى البلجيكى روميلو لوكاكو على مقاعد البدلاء خوفا من إصابات النجم البلجيكى أو تعرضه للإيقاف.

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مشيرة إلى أن جيرو يشعر بعدم الارتياح داخل صفوف البلوز خلال الفترة الحالية تحت قيادة فرانك لامبارد.

أضافت الصحيفة، أن إنتر ميلان بدأ فعليًا فى التفاوض على الصفقة مع إدارة تشيلسى حيث ينتهى تعاقد صاحب الـ33 عامًا فى ستامفورد بريدج فى يونيو المقبل، مما يعنى أن تشيلسى لديه خيار لبيعه مقابل بعض العائدات فى شهر يناير بدلًا من خسارته مجانًا فى الصيف.

يذكر أن أوليفيه جيرو لعب مع تشيلسى 5 مبارايات هذا الموسم بكافة المسابقات، وأحرز هدفًا واحدًا.