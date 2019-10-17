شكرا لقرائتكم خبر عن موراى يستهل بطولة أوروبا بفوز صعب على «كوبيانس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استهل آندى موراى، المصنف الأول على العالم سابقا، مسيرته فى بطولة أوروبا المفتوحة للتنس، هذا الموسم، بانتصار صعب بنتيجة 6-4 و7-6 على البلجيكى غير المصنف، كيمر كوبيانس، فى انتويرب.

وتعرض البريطانى البالغ من العمر 32 عاما، للإنهاك فى المجموعة الثانية من مواجهته مع اللاعب المشارك ببطاقة دعوة، لكنه تمالك أعصابه ليتفوق عليه، عقب ساعة واحدة و44 دقيقة.

ونال موراى 75 فى المائة من نقاط إرساله الأولى، واقتنص أربع من بين ست نقاط لكسر إرسال منافسه أتيحت له، ليتجاوز كوبيانس المصنف 158 على العالم، محققا أول انتصار له فى بطولة أوروبية، ضمن بطولات اتحاد اللاعبين المحترفين، خلال 16 شهرا.

وسيواجه موراى فى الدور المقبل بابلو كويفاس المصنف الثامن، أو البوليفى هوجو ديليين، اللذين سيلتقيان فى الدور الأول. ويأمل موراى استعادة كامل لياقة المباريات، قبل أن يعود للعب فى البطولات الأربع الكبرى، بعد طول غياب بسبب الإصابة، وذلك خلال بطولة أستراليا المفتوحة العام المقبل.

وكان الكورى الجنوبى كوون سون-وو، قد تجاوز فى وقت سابق اليوم الفرنسى ريشار جاسكيه، بنتيجة 1-6 و6-3 و6-4، بينما تغلب فليسيانو لوبيز على كاميرون نورى 7-6 و6-4.

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كما تأهل أيضا الألمانى يان- لينارد شتروف، والفرنسى جيل سيمون، والإيطالى يانيك سينر.

من جهة أخرى، يبدو أن النجم السويسرى روجر فيدرر، يخطط للمشاركة فى بطولة رولان جاروس العام المقبل، مثلما فعل هذا الموسم، بعد غيابه عنها فى عامى 2017 و2018، حيث انسحب حينها من موسم الملاعب الترابية.

وقالت صحيفة «ماركا» الإسبانية، إن النجم السويسرى حلل موسمه فى عام 2018، وأدرك أن توقفه عن اللعب بين بطولة ميامى وموسم الملاعب العشبية، كان طويلًا للغاية، ولم يساعده على تحقيق هدفه الأكبر فى العام، وهو التتويج بلقب ويمبلدون.

وصحح فيدرر الأوضاع هذا الموسم، بالمشاركة فى موسم الملاعب الترابية، فى بطولات مدريد وروما ورولان جاروس، بل وصل إلى نصف نهائى الأخيرة قبل السقوط أمام رافائيل نادال، الذى توج بلقبه المفضل فى النهاية.

وبعد ذلك، وصل السويسرى فى أفضل شكل ممكن إلى بطولة ويمبلدون، التى كان على مقربة من حسمها، بعدما تحصل على نقطتين على شوط إرساله لإحراز اللقب، قبل الخسارة الدرامية أمام الصربى نوفاك ديوكوفيتش.

وأكد فيدرر، الاثنين الماضى، مشاركته فى دورة الألعاب الأوليمبية (طوكيو 2020)، ويخطط الآن للتواجد فى رولان جاروس أيضًا، إلى جانب بطولة أخرى على الملاعب الترابية، من المرجح بقوة أن تكون مدريد، وفقًا للصحيفة الإسبانية.