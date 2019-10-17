شكرا لقرائتكم خبر عن «اتفاقية المقر» تغلق ملف نقل «الكاف» من مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وضع الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، حدا للجدل الدائر حول نقل مقر الكاف من مصر، واتفق مع أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقى لكرة القدم، على تفاصيل اتفاقية المقر، وبحضور اللواء أحمد ناصر، رئيس اتحاد الاتحادات الإفريقية «الاوكسا»، والمهندس هانى أبو ريدة، عضو المكتب التنفيذى للاتحادين الدولى والإفريقى لكرة القدم، وذلك بمقر وزارة الشباب والرياضة.

وتناول اللقاء كافة الإجراءات المتعلقة باتفاقية المقر الخاصة بالاتحاد الإفريقى لكرة القدم (كاف)، وذلك تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها بشكل نهائى وفقاً للمتطلبات المطروحة من قبل الكاف، وفى ضوء القوانين واللوائح المصرية المنظمة لذلك.

واستعرض وزير الرياضة خلال اللقاء كافة الاستعدادات الجارية والخاصة باستضافة مصر لمنافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، والتى ستقام خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر القادم، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020.

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وخلال اللقاء أكد الدكتور أشرف صبحى أن مصر أصبحت تمتلك حالياً من الخبرات البشرية والإمكانات اللوجستية والبنية التحتية الرياضية ما يؤهلها لاستضافة مختلف الأحداث الرياضية الإفريقية والعالمية، الأمر الذى انعكس بوضوح خلال استضافة مصر لفعاليات بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم مصر 2019.

من جانبه، أكد أحمد أحمد أن الكاف يعول كثيراً على مصر وعلى دورها الرائد على مستوى القارة وعلى إمكاناتها الفنية والإدارية والبشرية التى تساهم بشكل كبير فى رفعة شأن كرة القدم الإفريقية.

من جهة أخرى، أكدت وزارة الرياضة ثقتها فى وطنية رؤساء الأندية المصرية المشاركة فى بطولة الدورى، وتفهمها لقرار تأجيل مباريات بالدورى لـ«دواع أمنية»، خاصة أن الجميع يعلى مصلحة الوطن فوق أى اعتبار، وشددت الوزارة على دعمها الكامل لاستكمال بطولة الدورى، وحث اللجنة الخماسية على بذل قصارى جهدها على تسيير الأمور، خاصة أنها المسؤول فنيا عن جدول الدورى فيما عدا التأجيلات الأمنية، والتى يكون الغرض منها الصالح العام.

وفى سياق مختلف، أكد وزير الرياضة إحالة رفع الأثقال رسميا، أمس، إلى النيابة العامة للتحقيق فى المخالفات المالية والإدارية التى أثبتتها لجان الفحص والمتابعة بالوزارة، مشيرا إلى أن الوزارة تستخدم صلاحيتها القانونية فى الرقابة المالية والإدارية مع دعم دور اللجنة الأوليمبية فيما يخص الأمور الفنية وأكد وزير الرياضة على أن لجان تفتيش الوزارة ستقوم بعمل متابعة دورية للتفتيش على الاتحادات، مشيرا إلى أن ٣ اتحادات فى طريق تقديمها للنيابة بعد ثبوت مخالفات مالية وإدارية.

ووجه صبحى الشكر لكل الفائزين فى جائزة التميز التى نظمتها وزارة الرياضة، مشيرا إلى تنظيم مسابقة الجائزة الكبرى، وتضم جائزتين، الأولى باسم حسن المستوى فى مجال الصحافة الرياضية والثانية باسم فايز الزمر فى مجال التغطية التليفزيونية الرياضية.