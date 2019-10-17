شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الأحمر أسطورة اليد يفتح قلبه لـ«المصري اليوم»: الزمالك الأكثر شعبية وجماهيرية فى إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى أحمد الأحمر، أسطورة كرة اليد المصرية، وقائد الفريق الأول بنادى الزمالك، سعادته بالتتويج ببطولة إفريقيا للأندية الأبطال للمرة الثالثة فى تاريخه، والثانية عشرة للقلعة البيضاء، مؤكدا أن هذا اللقب هو الأفضل والأغلى والأهم فى مسيرته فى عالم الصالات لما شهده من إثارة ودراما غير متوقعة فى آخر دقيقة من المباراة النهائية أمام سبورتنج، الذى وصفه بالمنافس القوى والعنيد.

وشدد الأحمر على أن إطلاق لقب ملوك الصالات على فريق اليد بالزمالك لم يأت من فراغ، وإنما هو نتاج طبيعى للمجهود والجهد الذى يبذله مجلس الإدارة، برئاسة مرتضى منصور، والجهاز الفنى، بقيادة باسم السبكى واللاعبين، مشيرا إلى أنه مطمئن تماما على مستقبل كرة اليد فى الزمالك، وطالب الجماهير بالصبر على لاعبى فريق الكرة الأول والجهاز الفنى، بقيادة ميتشو، مراهنا على قدرة الفريق على الفوز بدرع الدورى، شريطة دعم الجماهير، وغير ذلك الكثير من الأسرار والتفاصيل فى سياق حواره التالى مع «المصرى اليوم»:

■ بداية مبروك الفوز بكأس إفريقيا.

- الحمد لله، بطولة مهمة جدا، ولقب غالى التحقيق بما يشبه المعجزة، أمام منافس قوى وعنيد مثل سبورتينج، الذى يعد من أفضل فرق اليد فى مصر وإفريقيا، بالإضافة للعوامل والظروف الصعبة التى خوضنا فيها البطولة والمباراة النهائية.

■ ما هذه الظروف الصعبة؟

- إقامة البطولة فى الرأس الأخضر، مثل صعوبة كبيرة بسبب درجة الحرارة وارتفاع معدلات الرطوبة بدرجة لم نرها من قبل، لدرجة أننا كنا نتصبب عرقا لمجرد الوقوف فى الملعب، فما بالك باللعب، والمباراة النهائية التى بذلنا فيها مجهودا جبارا لا يدركه سوى الجهاز الفنى، ورغم ذلك كادت المباراة أن تفلت من أيدينا، لكن الخبرة حسمت الأمور فى النهائية وحققنا بطولة غالية وثمينة هى الأغلى والأهم فى مسيرتى فى الصالات.

■ لماذا تعتبر هذه البطولة هى الأهم فى مسيرتك؟

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- بسبب السيناريو الدراماتيكى فى الدقيقة الأخيرة التى قلبت الأمور رأسا على عقب لصالحنا بعدما كانت الكأس على بعد ثانية واحدة من سبورتنج، لكنها عاد لمكانتها الطبيعية فى القلعة البيضاء، بفضل خبرة وروح اللاعبين القتالية التى قادتنا فى النهاية لمنصة التتويج.

■ وكيف تعاملت كقائد مع اللاعبين قبل نهاية المباراة؟

- ذكرتهم بشىء واحد فقط، وهو فرحة الجمهور وانتظارهم لنا فى المطار، وأنه يجب علينا أن نعود لهم بالكأس، ولك أن تتخيل العزيمة التى دبت فى اللاعبين فور تفكيرهم للحظات أنهم سيعودون للقاهرة بدون الكأس، فتحولت الصالة لساحة قتال، بداية من باسم السبكى، المدير الفنى، وتعليماته، والذى يعتبر كلمة السر فى الفوز والتتويج، ومرورا باللاعبين والحارس العملاق محمد على، الذى أعتبره حارسا من كوكب آخر، وهو نقطة التحول فى الفوز الذى تحقق فى النهاية.

■ وهل يمثل هذا التفوق والبطولات ضغطًا عليك وعلى لاعبى الزمالك؟

- أنا شخصيا لم ولن أتنازل عن رقم واحد وأسعى دائما لأن أكون عند حسن ظن الجماهير والحمد لله أنا أصبحت اللاعب الأسطورى لكرة اليد فى العالم ورقم واحد بالفعل من حيث عدد البطولات القارية بعد الوصول للقب التاسع عشر، وهو ما يتماشى مع شعبية وجماهير الزمالك فى إفريقيا والذى يعد الأكثر شعبية وجماهيرية فى إفريقيا بلا منازع، بدليل ما لمسناه من تشجيع ومؤازرة من جماهير الرأس الأخضر وفرحتهم بالبطولة.

■ وكيف رأيت استقبال الجماهير البيضاء لكم فى المطار؟

- استقبال أسطورى وتاريخى من أعظم جمهور فى الكون والذى نوعده من خلالك بمزيد من البطولات والألقاب، خصوصا السوبر الإفريقى بطولتنا المقبلة، التى سنهديها للجماهير وللمستشار مرتضى منصور رئيس النادى، الذى وفر لنا لبن العصفور ونجح فى تدعيم الفريق بلاعبين على أعلى مستوى، فضلا عن بناء جيل جديد قادر على مواصلة الإنجارات والبطولات، خصوصا أن كرة اليد ملهاش أمان ولابد أن تكون جاهزا تماما للحفاظ على القمة.

■ لكن الجماهير طالبت لاعبى فريق كرة القدم بالتعلم من إصراركم وقتالكم.

- أمر طبيعى وصحى جدا فالجماهير تريد دائما البطولات والإنجازات ولكن نصيحتى الوحيدة للجماهير هى الوقوف خلف لاعبى فريق الكرة والجهاز الفنى بقيادة ميتشو لأننا لدينا فريق متكامل لا ينقصه سوى الانسجام والتأقلم لمواصلة التتويج بالبطولات والإنجازات وأنا شخصيا متفائل بقدرة الأبيض على الفوز بدرع الدورى هذا الموسم فى ظل الدعم الجماهير والهدوء والاستقرار الفنى والإدارى، الذى يوفره مجلس الإدارة لجميع الألعاب.