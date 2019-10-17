ليفاندوفسكي متصدر سباق الحذاء الذهبي

الخميس 17 أكتوبر 2019 يتصدر المهاجم البولندي نجم فريق بايرن ميونخ الالماني سباق الهدافين وهو الاقرب حتي الآن من جائزة الحذاء الذهبي والذي يحملها الارجنتيني ليونيل ميسي فقد احرز ليفاندوفسكي ١١ هدف في الدوري الالماني في ٧ مباريات يتصدر بهم هدافي الدوري والحذاء الذهبي

وتأتي قائمة المنافسين علي الجائزة كالآتي : ١-روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ) ١١ هدف ٢-سيرجيو اجويرو (مان سيتي) ٨ اهداف ٣-تامي ابراهام (تشلسي)٨اهداف ٤-شيرو ايموبيلي(لاتسيو)٧ اهداف ٥-فيكتور اوسيمهين (ليل) ٧اهداف ٦-بير ايمريك اوباميانج (ارسنال)٧اهداف وهي الجائزة التي تمنحها الفيفا لهداف الدوريات الخمسة الكبري .

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