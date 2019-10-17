السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل (واس) انطلقت المرحلة الاستعراضية من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية «رالي القصيم» أمس في بريدة، بمشاركة أكثر من 90 سائقا من 34 دولة، وسيخوض المشاركون اليوم المرحلة الخاصة الثانية، ومسافتها 170 كلم، وتقام المرحلة الخاصة الثالثة غدا، ومسافتها 200 كلم.



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