شكرا لقرائتكم المقاصة يخطف ثلاث نقاط من المصرى فى الجولة الرابعة بالدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق فريق مصر للمقاصة الفوز علي نظيره المصري بهدف نظيف ، احرزه صلاح امين من ركلة جزاء ، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 4 للدوري.

بدأ فريق المقاصة الشوط بتشكيل يضم كل من :

حراسة المرمى: محمود حمدى

خط الدفاع : أحمد مودى – شريف حازم – حسنى فتحى – عاصم سعيد

خط الوسط: محمد دسوقى -أحمد ياسين – وأتشو –عصام صبحى

خط الهجوم: صلاح عاشور – عمرو مرعى .

فيما خاض إيهاب جلال المدير الفني لفريق المصري المباراة بتشكيل يضم كل من :

حراسة المرمي : احمد مسعود

خط الدفاع : كريم العراقي – احمد شوشة – سعيد سمبوري – بهاء مجدي

خط الوسط : فريد شوقي – ايزي ايميكا – حسن علي

خط الهجوم : عمر كمال – اموتو – محمود وادي

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انتهي الشوط الأول من مباراة مصر للمقاصة والمصري البورسعيدي بالتعادل السبي ، ضمن مباريات الأسبوع الرابع للدوري الممتاز.

جاء الشوط الأول متوسط المستوي من الفريقين، حيث انحصرت الكرة في وسط الملعب معظم فترات الشوط، ولم يكن هناك أي هجمات خطرة علي مرمي الفريقين.

وفي الدقيقة 32 تراجع محمد معروف حكم مباراة مصر المقاصة والمصري ، عن احتساب ركلة جزاء للمصري، بعدما اطلق صافرته باحتساب اللعبة ركلة جزاء.

وقام معروف باستشارة المساعد الأول الذي اكد له ان عرقلة مهاجم المصري كانت من خارج منطقة الجزاء، ليتراجع ويعلن عن ركلة حرة مباشرة للمصري من خارج منطقة جزاء مصر للمقاصة.

ويعود مستوي الشوط للهبوط مرة اخري ، قبل ان يطلق الحكم محمد معروف صافرته لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

الشوط الثاني لم يختلف كثيرا عن الشوط الأول ، حيث انحصر اللعب في وسط الملعب ، ولكن كان هناك هجمات علي استحياء للفريقين، الا ان تألق احمد مسعود حارس مرمي المصري ومحمود حمدي حارس مرمي المقاصة حالا دون احراز اهداف.

في الدقيقة 85 يحتسب معروف ركلة جزاء لصالح فريق المقاصة ، يتصدي لها صلاح أمين ويضعها علي يسار محمد حمدي محرزا الهدف الأول للمقاصة.

عقب الهدف حاول لاعبو المصري العودة للمباراة واحراز هدف التعادل الا ان التسرع وتوتر لاعبي المصري حالا دون انهاء الهجمات الأخيرة لاهداف، وتنتهي المباراة بفوز المقاصة بهدف نظيف.

بهذة النتيجة يصل فريق المقاصة للنقطة السادسة في المركز السادس، بينما يتجمد رصيد المصري عند النقطة 4 في المركز الـ 9 بجدول الدوري.