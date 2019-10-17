كريم نيدفيد يخضع للبرنامج التأهيلي ويعود لتدريبات الأهلي خلال 30 يوم...

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كان نيدفيد قد أجرى عملية جراحية فى غضروف الركبة فى ألمانيا بسبب الإصابة التى تعرض لها فى مباراة مصر المقاصة فى شهر أبريل الماضى.
وينتظر نيدفيد الإنتهاء من المرحلة الأخيرة في غضون الـ30 يوماً المقبلة تمهيداً للمشاركة بشكل تدريجى فى التدريبات الجماعية للفريق.
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