شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يضع 3 سيناريوهات لحل أزمة القمة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ اتحاد الكرة يفكر في حلول لآزمة مباراة القمة بين الزمالك والأهلي والتي كان مقررا لها غدا السبت في إطار الجولة الرابعة من الدوري المصري وتم تأجيلها إلى وقت لاحق لدواع أمنية حسب بيان اتحاد الكرة.

وأصدر الأهلي بيانا رفض خلاله خوض أي مباراة قبل مواجهة الزمالك مما يعنى أن الأهلي لن يواجه الجونة يوم الأربعاء المقبل في الجولة الخامسة وبالتالي ستتجمد مباريات الأهلي بسبب ارتباط الزمالك بمباراتي جينيراسيون يوم 24 أكتوبر وانبى يوم 27 من الشهر ذاته وبعدها يتوقف الدوري يوم 28 أكتوبر بسبب معسكر المنتخب الأولمبي.

ووضع اتحاد الكرة 3 سيناريوهات لإنقاذ مسابقة الدوري من التخبط والعشوائية ويسعى لإنقاذ الأهلي والزمالك بها لاستمرار جدول الدوري بشكل منتظم.

السيناريو الأول



استبدال مباراة الزمالك أمام انبى والمقرر لها يوم 27 أكتوبر بمباراة القمة بين الغريمين الأهلي والزمالك لضمان خوض اللقاء قبل فترة التوقف والتي تبدأ من اليوم التالي للمباراة.

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السيناريو الثاني



أن يلعب الفريقين لقاء القمة فى الأسبوع الأول من الشهر المقبل وسط التوقف الدولي بدون لا عبى المنتخب الأولمبي خاصة أن كل فريق سيخسر جهود أربعة لاعبين بالتساوي وهو ما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص.

السيناريو الثالث



أن يشترط اتحاد الكرة على الفريقين خوض القمة في اليوم الثاني لاستئناف الدوري المصري بعد التوقف، وأن تؤجل مباراة الأهلي ودجلة المقرر لها 24 نوفمبر والزمالك مع بيراميدز المقرر لها 25 نوفمبر، وذلك لحين الانتهاء من القمة، وبعدها ينتظم الدوري بشكل يضمن تحقيق العدالة لجميع الفرق.