شكرا لقرائتكم إستقالة على ماهر من إدارة الجهاز الفني لـ إنبي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقدم علي ماهر اعتذاراً نهائياً عن الاستمرار على رأس الجهاز الفني لإنبي لشعوره بأن هناك حالة من سوء التوفيق تلازمه منذ انطلاق الموسم، رافعاً الحرج عن مجلس إدارة النادى البترولى مؤكدا في الوقت ذاته إن استقالته نهائية ولا رجعة فيها.
وعقد علي ماهر جلسة مطولة مع عبد الناصر محمد مدير الكرة شهدت تقدم نجم الأهلي والكرة المصرية السابق باستقالة مكتوبة مبدياً استعداده لقيادة تدريبات الفريق لحين إسناد المسئولية لمدير فني جديد ولكنه حرص أيضاً على مصافحة اللاعبين وعمال غرف الملابس قبل مغادرة الاستاد فى إطار توديعهم حرصاً منه على مؤازرتهم لتقديم الأفضل فى الفترة القادمة؟
وكان علي ماهر قد نجح فى إنقاذ إنبي من الهبوط في الموسم الماضي بعد أن تولي المسئوليه والفريق في موقف حرج ولازمته حالة من سوء التوفيق هذا الموسم ليفضل رفع الحرج عن المجلس البترولى والاعتذار عن استكمال المهمة.
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