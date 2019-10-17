شكرا لقرائتكم جهاز المنتخب يراقب مباراة بيراميدز وسموحة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ويتواجد في الملعب طارق مصطفى وأحمد أحمد وسيد معوض بجانب أيمن طاهر مدرب حراس المرمى، حيث حضر الرباعي مباراة انبي أمام الإنتاج الحربي قبل حضور لقاء بيراميدز وسموحة.

e602831d-1197-46c9-bfba-c5a49a0de3a0 ويأتي حضور جهاز المنتخب للمبارتة تنفيذا لخطة عمل الكابتن حسام البدري المدير الفني لمراقبة جميع المباريات وتقييم اللاعبين قبل الإعلان عن قائمة معسكر نوفمبر. ويستعد المنتخب الوطني الأول لمواجهة كينيا وجزر القمر يومي ١٤ و١٨ نوفمبر المقبل في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢١ في الكاميرون.

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