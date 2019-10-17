شكرا لقرائتكم إنبى يواصل الهزائم و يخسر من الإنتاج الحربى 1/0... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح فريق الانتاج الحربي في الفوز علي نظيره انبي بهدف نظيف عن طريق مهاجمه محمد رجب في الدقيقة 55 ، في المباراة التي جمعتهما على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري الممتاز .

وبهذه النتيجة يقبع إنبى فى المركز الأخير بجدول الدوري برصيد نقطة واحدة ليواصل تراجع نتائجه بعد أن لعب 4 مباريات تعادل فى لقاء وخسر في 3 مباريات وسجل لاعبيه هدفين وتلقت شباكه 8 أهداف فيما صعد الانتاج الحربى إلي المركز 9 برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 4 مواجهات فاز فى مبارتين وخسر مباراتين وسجل أربع أهداف وتلقت شباكه 5 أهداف.

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وضم تشكيل إنبي للقاء كلا من: فى حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي، وخط الدفاع: رامي صبري، أسامة جلال، أحمد عبد العزيز، كريم فؤاد، وخط الوسط: محمد بسيوني، أحمد العجوز، محمد رزق، وخط الهجوم: أحمد شكري، عرفة السيد، محمد شريف.

فيما ضم تشكيل الانتاج الحربي كل من ، في حراسة المرمى عامر عامر، وفي خط الدفاع كل من أحمد شديد، ومعاذ الحناوي، ومحمد بازوكا، والسيد الشبراوي، وخط الوسط محمد عادل وأيمن الطرابلسي وأحمد مجدي وموسي دياورا، والهجوم محمد فييرا ومحمد رجب.