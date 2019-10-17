شكرا لقرائتكم لجنة المسابقات تحدد 22 أكتوبر موعدا لسحب قرعة الدور التمهيدي لـ كأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وارسلت اللجنة خطابات الي الاندية اليوم لأخطارها بموعد القرعة والحضور لمقر الجبلاية يوم الثلاثاء المقبل وتحديدا في الواحدة ظهرا لسحب القرعة . يذكر ان اتحاد الكرة حدد اول نوفمبر المقبل موعدا لمباريات دور الـ64 والـ32 للبطولة ، علي ان تقام مباريات دور الـ32 بدون لاعبي المنتخب الاولمبي لارتباطهم بمعسكر الاعداد لأمم افريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لجنة المسابقات تحدد 22 أكتوبر موعدا لسحب قرعة الدور التمهيدي لـ كأس مصر... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.