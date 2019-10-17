شكرا لقرائتكم الأهلي يعترف بمفاوضات سويسرا مع رينيه فايلر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يكشف الخليج 365 موقف السويسري رينيه فايلر من الرحيل عن النادي الأهلي لتدريب منتخب سويسرا، بعد الأنباء التي خرجت في هذا الشأن من جانب بعض الصحف السويسرية والأوربية.

مصدر داخل النادي الأهلي أكد أن إدارة ناديه استفسرت من فايلر عن هذا الأمر ليعترف به بالفعل، مؤكدا في الوقت ذاته ان المفاوضات لم ترتقي لمجرد احاديث شفيه من جانب بعض المسئولين هناك.

واكد المصدر الأهلاوي ان عقد فايلر لا يحتوي علي أي شروط جزائية مما يعني ان العقد لا يسمح للمدرب السويسري بالرحيل الا بالاتفاق مع ادارة النادي وهو الامر الذي ترفضه ادارة الأهلي بشكل قاطع.

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ويقدم فايلر اداء ونتائج مميز مع الأهلى حيث فاز فى 6 مباريات قادها للأهلى ولم يتعادل أو يخسر فى أى لقاء سواء داخل الأرض أو خارجها، بجانب أنه توج بالسوبر المصرى كأول ألقابه مع الفريق على حساب الزمالك.

ونجح فايلر خلال فترة زمنية قصيرة فى اثبات نفسه للجماهير الأهلاوية.