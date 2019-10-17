شكرا لقرائتكم ألميرون: الشباب سينافس على الصدارة.. ونحتاج للوقت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وعد الأرجنتيني خورخي ألميرون مدرب الشباب، جماهير ناديه بالعمل الجاد للمنافسة على الصدارة، مؤكداً أن عناصر فريقه ستكتمل يوم الخميس بعد انضمام جمال بلعمري إلى المعسكر عقب فراغه من المشاركة مع منتخب بلاده.

وقال ألميرون قبل لقاء الاتفاق ضمن مباريات الجولة السابعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين: سنلعب أمام فريق مميز فنيا ويمتلك عناصر قادرة على صنع الفارق، لكننا جاهزون لخوض اللقاء والاستفادة من فوزنا الدوري الأخير على العدالة، وسنواصل العمل الجاد للمنافسة على صدارة الترتيب.

وزاد: ننتظر اكتمال عناصر الفريق الذين انضموا إلى المنتخبات وسيكتملون يوم الخميس بوصول جمال بلعمري، وفي الفترة الماضية كان لدينا ستة لاعبين انضموا إلى المنتخبات، وهذا ما أجبرنا على الاتجاه إلى التدريبات البدنية ولم نلجأ إلى الخطط التكتيكة بسبب الغيابات.

وختم: سيتم تصحيح وضع الفريق في الفترة المقبلة ونحتاج الصبر، ونحن قدمنا مباريات جيدة في الفترة الماضية باستثناء الخسارة أمام الاتحاد التي جاءت بسبب الإرهاق.