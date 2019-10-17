شكرا لقرائتكم ملعب "ماراكانا" العريق يستضيف نهائي ليبرتادوريس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن اتحاد كرة القدم في أميركا الجنوبية "كونميبول" يوم الخميس عن منح ملعب "ماراكانا" العريق في ريو دي جانيرو حق استضافة المباراة النهائية لبطولة كأس ليبرتادوريس في العام المقبل.

وتقام المباراة العام المقبل في 21 نوفمبر لتحديد بطل كأس ليبرتادوريس الذي يشارك في النسخة الأخيرة من بطولة كأس العالم للأندية.

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وتمثل إقامة نهائي كأس ليبرتادوريس في "ماراكانا" العام المقبل فرصة للاحتفال بمرور 70 عاما على افتتاح هذا الاستاد الذي شيد لاستضافة فعاليات كأس العالم 1950 بالبرازيل.

وشهد هذا العام خسارة المنتخب البرازيلي أمام منتخب أورغواي 1 -2 في المباراة الختامية لمونديال 1950 والتي وصفت تاريخيا بلقب "ماراكانازو".

وكان ملعب ماراكانا أحد ثمانية ملاعب تنافست على استضافة نهائي كأس ليبرتادوريس في 2020 علما بأن الملاعب السبعة الأخرى ضمت فيما بينها خمسة بالبرازيل.