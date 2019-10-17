أول تعليق من المهندس فرج عامر على "أزمة القمة" وبيان الأهلى

الموجز

علق المهندس محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، على بيان النادي الأهلي بخصوص تأجيل مباراة القمة أمام الزمالك، على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "نحترم وجهة نظر النادي الأهلي، ونقدر موقفة تمامًا، ونتمنى للدوري الاستمرار".

وأضاف رئيس نادي سموحة: "اعتراضنا على تأجيل مباراة القمة، ليس إلا لسعينا الدائم لعدالة المنافسة، وهذا لا يعني عدم التزامنا بجدول الدوري، ورغبتنا في نجاح منظومة كرة القدم خاصة الدوري العام المصري، لأن مصر أولا".

فرج عامر: سموحة يواجه بيراميدز بشعار "لسنا أبناء البطة السودة"

وأكد المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، استعداد الفريق الأول لكرة القدم بناديه لخوض لقاء بيراميدز، في الموعد المحدد له مساء اليوم، رغم تحفظه على الأحداث الأخيرة في الدوري المصري، والتي أعقبت تأجيل لقاء القمة بين الأهلي والزمالك.

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وقال عامر في تغريدة على صفتحه الشخصية بـ"تويتر": "سموحة اليوم أمام بيراميدز تحت شعار نحن لسنا أبناء البطة السودة".

وأكد فرج عامر رئيس نادي سموحة، التزام فريق ناديه لكرة القدم بجدول مسابقة الدوري الممتاز، رغم اعتراضه على تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

اتحاد الكرة يعلن عن تأجيل لقاء القمة بين الأهلي والزمالك

وأعلن اتحاد الكرة، في ساعة متأخرة من مساء أمس، تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، والتي كان مقررا لها يوم السبت المقبل، لأجل غير مسمى بسبب دواعٍ أمنية.