شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادى الزمالك اليوم الخميس 17 / 10 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الخميس الموافق 17 / 10 / 2019 العديد من الأخبار الهامة والتى يأتى على رأسها تدريبات الفريق الأبيض والكشف عن إصابة عبد الله جمعة بجانب الاستقرار على إضافة موسم فى العقد الجديد لطارق حامد.

عبد الله جمعة يفاجئ جهاز الزمالك بإصابة قبل مواجهة المقاولون

أجرى عبد الله جمعة، الظهير الأيسر للزمالك، أشعة خلال الساعات الماضية على القدم اليمنى بعد شكواه للجهاز الطبى للفريق من إصابة لحقت به فى المواجهة الودية الأخيرة للمنتخب الوطنى مع بوتسوانا التى شارك فيها أساسياً وانتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف.

شيكابالا وأبو جبل خارج تدريبات الزمالك وعودة صبحى وتأهيل جمعة

حصل محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك على راحة من التدريبات الجماعية اليوم، بسبب الإصابة التى يعانى منها فى العضلة الضامة، حيث يخضع لبرنامج تأهيلى تحت إشراف الجهاز الطبى للفريق. كما خضع محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك، لبرنامج تأهيلي بسبب شعوره بالإجهاد ومنحه الجهاز الفنى للفريق راحة من التدريبات الجماعية اليوم بينما عاد محمد صبحي حارس الفريق الشاب للتدريبات بعد حصوله على راحة أمس بسبب مشاركته مع فريق الناشئين مواليد 1999 بالنادى الأبيض أمام مصر للمقاصة في بطولة الجمهورية بينما خاض عمر السعيد وعبد الله جمعة لاعبا الزمالك، تدريبات تأهيلية خاصة في صالة الجيمانيزيوم بالنادي وذلك على هامش مران الفريق اليوم وحصل السعيد وجمعة على راحة من التدريبات الجماعية لليوم الثاني على التوالي بقرار من الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب، فى اللقاء المحدد له السبت المقبل، فى الجولة الخامسة من بطولة الدورى الممتاز، بعد تقديم موعده عقب تأجيل مواجهة الزمالك مع الأهلى لأجل غير مسمى فى الدورى. Advertisements

الزمالك يضيف موسما فى العقد الجديد لطارق حامد

انتهى مسئولو الزمالك من الاتفاق مع طارق حامد، لاعب وسط الفريق الفريق، حول تفاصيل العقد الجديد للاعب بعد الجلسة التى جمعته مع مرتضى منصور رئيس النادى فى حضور إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة النادى وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالنادى، بجانب أحمد يحيى وكيل أعمال اللاعب.

وشهدت الجلسة التى جمعت مرتضى منصور مع طارق حامد التأكيد حول عدم استخدام مواقع التواصل الاجتماعى مجدداً بعد "الاستورى" الذى نشره اللاعب خلال تواجده مع المنتخب الوطنى فى ودية بوتسوانا والذى أثار جدلاً كبيراً، قبل أن يكشف طارق حامد أنه لا علاقة لما نشره بالزمالك وهو ما شدد رئيس الزمالك على اللاعب بعدم تكرار ذلك الأمر، خاصة أنه قرر فرض عقوبة مشددة على أى لاعب بالفريق يستخدم مواقع التواصل الاجتماعى.

ميتشو للاعبى الزمالك: كرة القدم للرجال ولا مكان للصغار فى الفريق

عقد الصربي ميتشو المدير الفنى للزمالك، جلسة مع اللاعبين في منتصف الملعب قبل بدايه المران المقام حالياً على ملعب النادى، ضمن الاستعدادات لمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها السبت المقبل، فى الجولة الخامسة بالدورى الممتاز.

وحرص المدير الفنى للزمالك على الاستماع للاعبين كما نقل رسالة لهم قائلا: "كرة القدم للرجال، نحن رجال ولا مكان للصغار في صفوف الفريق .. هيا انطلقوا لخوض التدريبات".