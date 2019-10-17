شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يضع 3 سيناريوهات لحل أزمة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ اتحاد الكرة يفكر في حلول لآزمة مباراة القمة بين الزمالك والأهلي، والتي كان مقررا لها غدا السبت في إطار الجولة الرابعة من الدوري المصري وتم تأجيلها إلى وقت لاحق لدواع أمنية حسب بيان اتحاد الكرة.

وأصدر الأهلي بيانا رفض خلاله خوض أي مباراة قبل مواجهة الزمالك مما يعنى أن الأهلي لن يواجه الجونة يوم الأربعاء المقبل في الجولة الخامسة وبالتالي ستتجمد مباريات الأهلي بسبب ارتباط الزمالك بمباراتي جينيراسيون يوم 24 أكتوبر وانبى يوم 27 من الشهر ذاته وبعدها يتوقف الدوري يوم 28 أكتوبر بسبب معسكر المنتخب الأولمبي. ووضع اتحاد الكرة 3 سيناريوهات لإنقاذ مسابقة الدوري من التخبط والعشوائية ويسعى لإنقاذ الأهلي والزمالك بها لاستمرار جدول الدوري بشكل منتظم.

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