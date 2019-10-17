شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم نتيجة الشوط الأول بين بيراميدز وسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول من مباراة بيراميدز وسموحة، التى تجمع بينهما الآن، على ستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدورى الممتاز، بالتعادل السلبى بين الفريقين.

شهد الشوط الأول من المباراة محاولات من كلا الفريقين للسيطرة على وسط الملعب ومجريات المباراة، إلا أن محاولاتهما جاءت بلا جدوى حيث ساد الأداء السلبى على اللاعبين على الرغم من البداية القوية من بيراميدز بكرة عرضية فى الدقيقة الخامسة من زمن المباراة عن طريق عبدالله السعيد الذى حصل على خطأ فى وسط الملعب ليرسل كرة طولية إلى منطقة الجزاء ولكن مرت دون خطورة، كما شهدت الدقيقة 12 من زمن الشوط الأول كرة بينيه مررها لومالا من داخل منطقة الجزاء جهة اليمين لجون أنطوى مهاجم بيراميدز داخل منطقة الجزاء وحاول الأخير تسديد الكرة مباشرة ولكن مرت من أمامه لدفاع سموحة.

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فيما جاءت خطورة سموحة بداية من الدقيقة 28 من زمن المباراة عن طريق حسام حسن بعدما أرسل كرة عرضية داخل منطقة الجزاء ولكن اصطدمت بالقائم لتتحول إلى خارج الملعب، تبعها تمريرات فى منتصف الملعب من كلا الفريقين فى محاولة لتحقيق هدف التقدم ولكن دون جدوى.

وخاض الفرنسى سيباستيان ديسابر، المدير الفنى لبيراميدز، المباراة بتشكيل مكون من: "مهدى سليمان، فى حراسة المرمى، وعمر جابر، محمد حمدى، عبد الله بكرى، عبده لومالا، فى خط الدفاع، ونبيل دونجا، وليفرد كانون، محمد فاروق، عبد الله السعيد، إيريك تراورى، فى خط الوسط، وجون أنطوى فى خط الهجوم فى المقابل دفع حسام حسن، المدير الفنى لسموحة، بتشكيل مكون من: الهانى سليمان، فى حراسة المرمى ومحمد الترهونى، محمد كوفى، محمود حلليمو، أحمد أبو الفتوح، فى خط الدفاع، وكريم يحيى، ناصر ماهر، يوسف ديوب، فوزى الحناوى فى خط الوسط، ورونالد وانجا، حسام حسن فى الهجوم.

ويحتل فريق بيراميدز المركز الثانى بالدورى برصيد 7 نقاط حققهم من الفوز فى مباراتين والتعادل فى مباراة، بينما يقع سموحة فى المركز الثامن برصيد 4 نقاط بعدما حقق الفوز فى مباراة وتعادل فى أخرى وهُزم فى مباراة.