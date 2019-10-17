شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. حسام حسن يهدر هدف التقدم أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدر حسام حسن مهاجم فريق سموحة هدف التقدم لفريقه أمام بيراميدز فى الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول من المباراة المُقامة حالياً ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدورى الممتاز على ملعب الدفاع الجوى.

وكان سموحة قد دخل المباراة بتشكيل يضم كلاً من:"الهانى سليمان، كريم يحيى، محمد كوفى، محمد نادى، محمد الترهونى، يوسف ديوب، محمد نادى، محمود حليمو، ناصر ماهر، أحمد أبو الفتوح، حسام حسن، رونالد وانجا".