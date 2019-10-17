طاهر محمد طاهر يغيب عن المقاولون أمام الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
تأكد غياب طاهر محمد طاهر صانع ألعاب المقاولون العرب عن تدعيم صفوف ذئاب الجبل أمام نادي الزمالك في مباراة الجولة الخامسة من الدوري العام والتي تقام السبت المقبل.
ورفض الجهاز الفني للمقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، المجازفة بالاعتماد على طاهر أمام نادي الزمالك، بعد التأكد من عدم شفاءه تماما من الاصابة.
وكان طاهر قد تعرض للاصابة في العضلة الخلفية خلال مشاركته الأخيرة مع المقاولون أمام الانتاج الحربي في المباراة التي فاز بها ذئاب الجبل بهدف نظيف من عمر الجولة الثالثة بالدوري العام، ليبتعد صانع ألعب المقاولون عن المشاركة مع المنتخب الأوليمبي في معسكره الأخير ويخوض تدريبات تأهيلية.
واستقر الجهاز الفني للمقاولون العرب على الدخول في معسكر مغلق غدا الجمعة وذلك في اطار استعدادات ذئاب الجبل لمواجهة الزمالك.
ويحتل المقاولون العرب المركز الثالث بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 7 نقاط بعد انتصارين وتعادل في بداية إيجابية لذئاب الجبل، حيث يطمح المقاولون بقيادة عماد النحاس للبقاء في المربع الذهبي من أجل المشاركة في البطولات العربية والأفريقية.
وكان المقاولون قد فاز في افتتاحية الدوري بهدف نظيف على طلائع الجيش، قبل أن يتعادل مع سموحة 2/2 ويفوز أخيرا على الإنتاج الحربى بهدف نظيف.
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