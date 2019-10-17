شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. على ماهر يتقدم باستقالته من تدريب إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم علي ماهر المدير الفني لإنبي بإستقالة رسمية عن تدريب الفريق البترولى بعد الخسارة من الإنتاج الحربي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري الممتاز.

وقدم علي ماهر اعتذاراً نهائياً عن الاستمرار على رأس الجهاز الفني لإنبي لشعوره بأن هناك حالة من سوء التوفيق تلازمه منذ انطلاق الموسم، رافعاً الحرج عن مجلس إدارة النادى البترولى مؤكدا في الوقت ذاته إن استقالته نهائية ولا رجعة فيها.

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وعقد علي ماهر جلسة مطولة مع عبد الناصر محمد مدير الكرة شهدت تقدمه باستقالة مكتوبة مبدياً استعداده لقيادة تدريبات الفريق لحين إسناد المسئولية لمدير فني جديد ولكنه حرص أيضاً على مصافحة اللاعبين وعمال غرف الملابس قبل مغادرة الاستاد فى إطار توديعهم حرصاً منه على مؤازرتهم لتقديم الأفضل فى الفترة القادمة.

وكان علي ماهر قد نجح فى إنقاذ إنبي من الهبوط في الموسم الماضي بعد أن تولي المسئوليه والفريق في موقف حرج ولازمته حالة من سوء التوفيق هذا الموسم ليفضل رفع الحرج عن المجلس البترولى والاعتذار عن استكمال المهمة.

وخاض على ماهر مع إنبى هذا الموسم أربع مباريات خسر ثلاث منها وتعادل واحدة، ليقبع فى جدول الدورى برصيد نقطة يتيمة.