كريم نيدفيد يعود للتدريبات الجماعية في الأهلي بعد 30 يوماً

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود كريم نيدفيد لاعب الأهلي لتدريبات الفريق الجماعية بعد 30 يوماً تقريباً من الأن حيث يؤدي اللاعب حالياً المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة التى يعانى منها.
كان نيدفيد قد أجرى عملية جراحية فى غضروف الركبة فى ألمانيا بسبب الإصابة التى تعرض لها فى مباراة مصر المقاصة فى شهر أبريل الماضى.
وينتظر نيدفيد الإنتهاء من المرحلة الأخيرة في غضون الـ30 يوماً المقبلة تمهيداً للمشاركة بشكل تدريجى فى التدريبات الجماعية للفريق.
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