شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا وأبو جبل خارج تدريبات الزمالك وعودة صبحى وتأهيل جمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك على راحة من التدريبات الجماعية اليوم، بسبب الإصابة التى يعانى منها فى العضلة الضامة، حيث يخضع لبرنامج تأهيلى تحت إشراف الجهاز الطبى للفريق.

كما خضع محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك، لبرنامج تأهيلي بسبب شعوره بالإجهاد ومنحه الجهاز الفنى للفريق راحة من التدريبات الجماعية اليوم بينما عاد محمد صبحي حارس الفريق الشاب للتدريبات بعد حصوله على راحة أمس بسبب مشاركته مع فريق الناشئين مواليد 1999 بالنادى الأبيض أمام مصر للمقاصة في بطولة الجمهورية.

Advertisements

بينما خاض عمر السعيد وعبد الله جمعة لاعبا الزمالك، تدريبات تأهيلية خاصة في صالة الجيمانيزيوم بالنادي وذلك على هامش مران الفريق اليوم وحصل السعيد وجمعة على راحة من التدريبات الجماعية لليوم الثاني على التوالي بقرار من الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك حيث خضع عبد الله جمعة لأشعة لتحديد موقفه خلال الفترة الجارية بعد معاناته من كدمات فى الفخذ الأيمن.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب، فى اللقاء المحدد له السبت المقبل، فى الجولة الخامسة من بطولة الدورى الممتاز، بعد تقديم موعده عقب تأجيل مواجهة الزمالك مع الأهلى لأجل غير مسمى فى الدورى.