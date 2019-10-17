جهاز الإسماعيلي يجتمع مع اللاعبين قبل مواجهة الحدود

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم فريق الإسماعيلى تدريباته مساء اليوم ، ضمن برنامج الاعداد لملاقاة حرس الحدود فى الثامنة من مساء غدٍ الجمعة فى رابع جولات الدورى المحلى. بدأ المران باجتماع عقده الجهاز الفنى مع اللاعبين والذى تخلله مجموعة من التدريبات الخفيفة ووضع اللمسات النهائية لمواجهة الغد. Advertisements كما تطرق المران لتدريبات على التسديد والتسليم والتسلم بعد تقسيمة لعدة مجموعات قبل أن يختتم بتقسيمة حماسية تألق خلالها كل من بنسون شيلونجو وعبدالرحمن مجدى ووجيه عبد الحكيم ومحمد الشامى. وواصل إبراهيم أبواليزيد مدافع الفريق تدريباته التأهيلية على هامش المران الختامى.

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