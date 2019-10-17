شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة الدفاع الجوى.. 7 أرقام لـ "بيراميدز و سموحة" فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتظر الجماهير المتابعة للدورى المصري الممتاز مواجهة فريق بيراميدز أمام نظيره سموحة المقرر لها الثامنة مساء اليوم الخميس على ملعب استاد الدفاع الجوى بالتجمع الخامس .

يسعى فريق بيراميدز فى هذه المواجهة إلى العودة إلى الانتصارات بعد التعادل مع طلائع الجيش فى الجولة السابقة بهدفين لكل فريق من أجل المحافظة على التواجد فى المنافسة .

Advertisements

فيما يطمح الفريق السكندرى فى مواصلة الفوز بعدما فاز فى الجولة الأخيرة بالدورى على إنبى بهدفين مقابل هدف من أجل التقدم فى جدول الدورى .

و يدخل كلا الفريقين المباراة بدافع الفوز من أجل الحصول على ثلاث نقاط مهمة فى هذه الجولة ، و يرصد الخليج 365 7 أرقام لـ بيراميدز و سموحة فى الدورى قبل مواجهة اليوم فى الجدول التالى :