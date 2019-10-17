- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة الدفاع الجوى.. 7 أرقام لـ "بيراميدز و سموحة" فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتظر الجماهير المتابعة للدورى المصري الممتاز مواجهة فريق بيراميدز أمام نظيره سموحة المقرر لها الثامنة مساء اليوم الخميس على ملعب استاد الدفاع الجوى بالتجمع الخامس .
يسعى فريق بيراميدز فى هذه المواجهة إلى العودة إلى الانتصارات بعد التعادل مع طلائع الجيش فى الجولة السابقة بهدفين لكل فريق من أجل المحافظة على التواجد فى المنافسة .
فيما يطمح الفريق السكندرى فى مواصلة الفوز بعدما فاز فى الجولة الأخيرة بالدورى على إنبى بهدفين مقابل هدف من أجل التقدم فى جدول الدورى .
و يدخل كلا الفريقين المباراة بدافع الفوز من أجل الحصول على ثلاث نقاط مهمة فى هذه الجولة ، و يرصد الخليج 365 7 أرقام لـ بيراميدز و سموحة فى الدورى قبل مواجهة اليوم فى الجدول التالى :
بيراميدز و سموحة
كانت هذه تفاصيل خبر قبل مواجهة الدفاع الجوى.. 7 أرقام لـ "بيراميدز و سموحة" فى الدورى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.