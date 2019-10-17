شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف يستقر على 20 لاعبا لمعسكر دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أستقر طلعت يوسف المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى على الدخول فى معسكر مغلق اليوم والذى يضم 20 لاعبا لخوض مباراة وادى دجلة ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدورى الممتاز والمقرر إقامتها باستاد الاسكندرية غدأ .

وتضم القائمة كل من عماد السيد و محمود الزنفلى و أسامه العزب و محمود شعبان و إسلام جمال و محمود رزق و محمد أنور و السيد سالم و كريم الديب

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و أحمد نبيل مانجه و نور السيد و هشام محمد و خالد الغندور و أحمد رفعت و أحمد حجى و أيمن الغباشى و رزاق سيسيه و محمد جدو و بناهينى و خالد قمر.

ويغيب عن الفريق كل من صبحى سليمان و عمرو خليل و ويلسون و صبرى رحيل و أحمد راشد و مروان النجار و مروان عطيه و أحمد شلبى و يوسف حسن و أوكوى .