لحظة بلحظة.. بيراميدز 0 - 0 سموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة ـ مصطفى الجريتلي: زوار الخليج 365 تابعوا تغطية لحظة بلحظة لأحداث مباراة بيراميدز وسموحة ضمن منافسات الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري. ويحتل بيراميدز قبل المباراة وصافة الدوري المصري برصيد 8 نقاط، بينما يحتل سموحة المركز التاسع برصيد 5 نقاط. انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأحداث المباراة فور بدايتها. Advertisements مرور 15 دقيقة من عمر اللقاء ولازالت نتيجة المباراة التعادل السلبي وسط سيطرة متبادلة من قبل لاعبي الفريقين. وصلنا للدقيقة 30 ولازالت النتيجة التعادل السلبي وسط خطورة لسموحة بالأخص من اللاعب محمد الترهوني الذي أرسل أكثر من عرضية داخل منطقة جزاء بيراميدز ولكن لم تترجم أي منها لهدف رغم خطورتها. انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي وانتظروا تغطية لأهم أحداث الشوط الثاني فور بدايته:

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