المقاصة يعود للانتصارت على حساب المصري.. والإنتاج يبقي إنبي في القاع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ هادي المدني:

فاز مصر للمقاصة بنتجة 1-0 على المصري ضمن الجولة الرابعة من الدوري الممتاز على ستاد السويس، وفي المقابل استطاع الإنتاج الحربي أن يتجاوز انبي بهدف نظيف.

وعاد مصر للمقاصة إلى الانتصارات التي لم يعرفها منذ الفوز على أسوان في الجولة الأولى، ورفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز السادس قبل نهاية مباريات الجولة، وفي المقابل بقى المصري بأربعة نقاط في المركز التاسع.

وأحرز محمد رجب لاعب الإنتاج الحربي هدفًا لصالح الفريق في الدقيقة 54 من كرة رأسية بعد ركلة ثابتة من خارج منطقة الجزاء وتبادل الكرة بين الدفاع والهجوم حتى وصلت لمهاجم الضيوف الذي أسكنها الشباك.

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وفي المباراة الأخرى، استطاع الإنتاج الحربي أن يحقق فوزًا خارج الأرض بنتيجة 1-0 على انبي اليوم الخميس.

وأحرز صلاح أمين هدف مصر للمقاصة في الدقيقة 86 من خلال ركلة جزاء صوبها على يسار حارس المرمى الذي ذهب في الاتجاه الأخر.

ورفع الإنتاج الحربي رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثامن بجدول الترتيب، وبقى إنبي بنقطة واحدة في قاع جدول الترتيب.