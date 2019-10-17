أعلن باسم مرسي لاعب نادي الزمالك السابق وفريق الإنتاج الحربي تعافيه تمامًا من إصابته في الركبة واستعداد لمواجهة بيراميدز في الدوري الممتاز. وقال باسم مرسي خلال تصريحات إذاعية عبر إذاعة الشباب والرياضه" الإصابة قدر، تعرضت لجزع في الرباط الداخلي، ولكنني تأهلت وعدت بخير". إذاعية عبر إذاعة الشباب والرياضه" الإصابة قدر، تعرضت لجزع في الرباط الداخلي، ولكنني تأهلت وعدت بخير". وتابع " أنا جاهز المباراة القادمة ضد بيراميدز، فهو فريق كبير، ونحن أيضا لدينا تشكيلة قوية واتمنى أن نحقق نتيجة إيجابية" واختتم "مختار مختار تمكن من تكوين فريق جيد للإنتاج، يسير بخطى ثابتة، حيث حققنا فوزين مقابل خسارتين"

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر باسم مرسي جاهز للمشاركة مع الإنتاج أمام بيراميدز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.