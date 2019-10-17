شاهد.. إبراهيم فايق: بيان الأهلي طبيعي

أكد الإعلامي إبراهيم فايق، أن الأهلي لم يخطيء بشأن البيان الذي أصدره حول تأجيل لقاء القمة مع الزمالك في الدوري الممتاز.

وكان من المقرر أن تقام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، يوم السبت المقبل في

الجولة الرابعة من الدوري الممتاز، قبل أن يقرر إتحاد الكرة تأجيلها لدواعي أمنية.

وقال فايق عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": " بيان الأهلي طبيعي

جدا.. نادي كبير لديه شعبية وجماهيرية جارفة ولديه التزامات كبيرة تتطلب منه أن يبحث عن حقوقه طوال الوقت".

وتابع " والأهلي والكابتن محمود الخطيب لا يعرف سوى الهدوء والأدب والحكمة كالعادة.. الكرة في ملعب الجميع الآن الاتفاق على مصلحة الكرة المصرية ومراعاة حقوق الأندية أو لا".