الجهاز الفني لمنتخب مصر يراقب مباراة بيراميدز وسموحة

يراقب جهاز المنتخب الوطني الأول مباراة بيراميدز أمام سموحة في الجولة الخامسة من الدوري الممتاز على ستاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس. يتواجد في الملعب طارق مصطفى وأحمد أحمد وسيد معوض بجانب أيمن طاهر مدرب حراس المرمى، حيث حضر الرباعي مباراة إنبي أمام الإنتاج الحربي قبل حضور لقاء بيراميدز وسموحة. أيمن طاهر مدرب حراس المرمى، حيث حضر الرباعي مباراة إنبي أمام الإنتاج الحربي قبل حضور لقاء بيراميدز وسموحة. يأتي حضور جهاز المنتخب للمبارتة تنفيذا لخطة عمل الكابتن حسام البدري المدير الفني لمراقبة جميع المباريات وتقييم اللاعبين قبل الإعلان عن قائمة معسكر نوفمبر. لخطة عمل الكابتن حسام البدري المدير الفني لمراقبة جميع المباريات وتقييم اللاعبين قبل الإعلان عن قائمة معسكر نوفمبر. ويستعد المنتخب الوطني الأول لمواجهة كينيا وجزر القمر يومي ١٤ و١٨ نوفمبر المقبل في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢١ في الكاميرون.

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